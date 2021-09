Des sites sous SPIP

« Précédent 1 2 3 4 5 ... 17 Suivant » | 169 Sites Web

Serotonine Plus https://serotonineplus.fr par Serotonine Plus, 2 juin 2021 Le cabinet Serotonine Plus es un cabinet de diététique et de nutrition installé à Lyon. Le site du cabinet a été développé sous SPIP 3 et utilise de nombreux plugins permettant des fonctions avancées, notamment l'agenda, la newsletter ... Une fois de plus nous nous sommes régalés avec les boucles et le Design.

Albec https://albec.org par dut, 6 mai 2020 L'association soutient les familles d'enfants atteints de cancer traités à Lyon

Arc En ciel Aménagement https://arcenciel-amenagement.com par Alex, 5 décembre 2019 Arc en Ciel aménagement est spécialiste du mobilier de bureau sur Lyon et région lyonnaise. Arc en ciel avec ses 25 ans d'expérience propose non seulement de la vente de mobilier mais aussi du conseil, du financement ... Le site se présente comme un Showroom, présentant l'activité de la société. Développé sous SPIP 3.2 l site intègre en amont toutes les évolutions programmées par le biais de plugins (...)

ELIT Parking aéroport de Lyon https://www.elit-parking.fr/actualites/ par ELIT Parking, 10 novembre 2019 La première version du site avait intégralement été développée sous SPIP (module de réservation compris). Pour cette V2 l'index est personnalisé avec des fonctions développées propres aux besoins de l'activité. Donc plus de spip sur la homepage. On reprend SPIP en dossier pour gérer l'actu et finalement toutes les pages informatives et corporates du site. Site développé sous SPIP 3.2.5

Société linnéenne de Lyon http://www.linneenne-lyon.org/ par Jean-Marc Vanel, 2 avril 2019 J'ai écrit un squelette qui exporte au format Turtle du Web Sémantique. Oui, les squelettes sont disponibles. Bientôt le logiciel site sera sous git .

Loubier Oxycoupage lyon http://www.loubier.com par Loubier SAS, 16 novembre 2018 Loubier SAS est une société industrielle de découpe, pliage, assemblage de métaux. La société propose ses services pour les travaux de particuliers ou professionnels en oxycoupage, découpe laser, pliage et négoce de métaux et acier inoxydables. Si développé sous SPIP

Avocat Lyon Violaine lLhotellerie http://www.violainelhotellerie.com/ par Lhotellerie, 5 novembre 2018 Site Internet de l'avocate lyonnaise Violaine Lhotellerie. le site présente les prestation proposées par l'avocate lyonnaise, ses honoraires, ses compétences. Le Site a été développé sous SPIP 3.2, en mode Parallax + pages informatives. Utilisation de quelques plugins parmi lesquels GIS, Ancre douce.

ELIT PARKING http://www.elit-parking.fr par ELIT PARKING, 5 mars 2018 ELIT Parking c'est une aire de stationnement à proximité de l'aéroport Saint Exupéry à Lyon. Vous pouvez après avoir réservé votre place de parking en ligne, vous stationner le temps de votre voyage, ELIT Parking se charge de votre transfert gratuit vers l'aéroport de Lyon, de la surveillance de votre véhicule pendant votre absence et de son nettoyage si vous le désirez. ELIT Parking a été développé sous SPIP (...)

Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme https://www.fidh.org par Cyril Marion, 21 octobre 2017 Le site de la FIDH (Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme), ou Mouvement Mondial des Droits Humains, est fidèle à SPIP depuis de nombreuses années. La version 3.0 actuellement en ligne, est massivement multilingue (arabe, anglais, espagnol, français et perse) intègre un design responsive. Il diffuse les communiqués de presse issus des bureaux thématiques et géographiques, et reflète l'activité des 184 ligues membres et les prises de position du Bureau (...)