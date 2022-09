Des sites sous SPIP

« Précédent 1 2 3 Suivant » | 24 Sites Web

Artisans de France http://www.artisanat-de-france.fr par Artisans de France, 27 juin 2019 En ligne depuis 2005 Artisans est un site historique mais après 15 ans était porté par une solution technique ... très ancienne. La migration vers spip était prévue de longue date mais il fallait s'y coller. C'est chose faite. Après 14 ans Artisans de France passe enfin sous SPIP, et en html5. L'annuaire des artisans, l'actualité, les fiches métiers, les fiches travaux et bricolage ... Nous sommes vraiment fier de cette migration et avons quelques projets de développement pour aller un peu plus (...)

Hautex artisant de Madagascar https://www.artisanat-madagascar.fr/ par pyrat.net, 12 novembre 2018 Vente en gros et grossiste de produits de l’artisanat de Madagascar. Squelette opensource SoyezCréateurs

Le Moulin de Cénaret http://www.lemoulindecenaret.com par Antho, 20 juin 2017 Boutique d'artisanat et créations originales à Saint-Chély du Tarn. Un moulin pas comme les autres au cœur des Gorges du Tarn.

Formations pour les artisans du Val de Marne http://www.formations-artisans-94.fr par Pierre Pilorget, 23 avril 2014 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne (94) dispose d’un catalogue complet de formations destinées aux artisans du Val de Marne et de l’Ile de France. L’ensemble des formations est accessible aux artisans souhaitant s’adapter et réagir aux changements techniques, concurrentiels et commerciaux, afin d’acquérir les compétences nécessaires à la direction et la gestion d’une entreprise artisanale. Les formations sont dispensées au sein même des locaux de la CMA94 à Saint Maur des Fossés, en (...)

C’est ma Fibule : créatrice de fibules contemporaines http://www.cestmafibule.fr par Pierre Pilorget, 24 mars 2014 Isabelle Smadja est une créatrice de fibules contemporaines implantée dans le Val-de-Marne près de Paris. Elle réalise de superbes créations de fibule à partir de matériaux nobles tel que la pâte de verre de Murano, des perles de bohème. Elle se lance depuis peu dans la vente en ligne de ses créations que vous pouvez découvrir et commander en quelques clics. Isabelle Smadja présente aussi régulièrement ses créations au cour de salons dédiés aux métiers et à l’artisanat (...)

laura martinez http://www.lauramartinez.fr par sod, 14 juin 2012 Design produit et mobilier. Projet fondation de France d'artisanat malgache

Etablissement public foncier de l'Oise http://epf-oise.fr par yohooo, 1er février 2012 L’EPF de l’Oise accompagne les collectivités et aménageurs pour l’acquisition de terrains et leur exploitation. Parcs de logements, commerces et artisanat, espaces à vocation économique, l’EPFLO accompagne le ré-aménagement des collectivités de l’Oise par son conseil et l’aide au montage de dossiers, mais également par la coordination des projets afin de produire des territoires cohérents et (...)

TAE - Travailler et Apprendre ensemble http://www.ecosolidaire.org/ par L’AMI, 20 octobre 2010 Un projet pilote du Mouvement ATD Quart Monde. Informatique, artisanat Malgache et Guatémaltèque, bâtiment, nettoyage. Des initiatives écosolidaires. Un site réalisé par L'AMI.

L'Atelier du Forgeron http://www.latelierduforgeron.com par JahanDesign, 4 mai 2010 Ferronnier d’art depuis plusieurs générations, Christophe de Tonge a su concentrer avec passion le savoir des âges dans l’Atelier du Forgeron. Quelques pièces de fers travaillées avec un marteau, une enclume, et forgées patiemment à la main, suivant la stricte tradition de l’artisanat d’antan. Un site d'artisan auteur forgé sous Spip 2.1.